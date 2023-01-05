Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
5 января 202318:52
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков был госпитализирован с гриппом, сообщает ТАСС.
В пресс-службе режиссёра подтвердили факт госпитализации, однако не стали уточнять какие-либо детали.
Ранее Telegram-канал Baza заявил, что 77-летнего Михалкова якобы диагностирована ковидная пневмония и его состояние врачи оценивают как тяжёлое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru