Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков был госпитализирован с гриппом, сообщает ТАСС.

Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

В пресс-службе режиссёра подтвердили факт госпитализации, однако не стали уточнять какие-либо детали.

Ранее Telegram-канал Baza заявил, что 77-летнего Михалкова якобы диагностирована ковидная пневмония и его состояние врачи оценивают как тяжёлое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр YouTube
ТЕГИ:ГриппГоспитализацияКинорежиссёрНикита Михалков
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