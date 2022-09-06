Режиссер Виталий Манский объявлен в розыск
6 сентября 202223:22
Режиссер Виталий Манский объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ.
В базе указывается, что основанием для розыска является статья УК РФ. Других деталей не приводится.
Манский - продюсер и режиссер документального кино. Является президентом международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru