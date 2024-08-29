Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области, где горит топливо
Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области, где горит топливо, глава района Владимир Савин.
По его словам, угрозы распространения огня на населенные пункты в районе пожара в Каменском районе нет.
Накануне глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что топливный склад в Каменском районе Ростовской области загорелся в результате атаки беспилотников, напоминает RT.
По информации Telegram-канала Don Mash, пожарным не хватает техники для тушения, а конкретно аппаратов, которые подают пену — именно ей нейтрализуют горящее топливо.
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