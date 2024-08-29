Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области, где горит топливо

По его словам, угрозы распространения огня на населенные пункты в районе пожара в Каменском районе нет.

Накануне глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что топливный склад в Каменском районе Ростовской области загорелся в результате атаки беспилотников, напоминает RT.

По информации Telegram-канала Don Mash, пожарным не хватает техники для тушения, а конкретно аппаратов, которые подают пену — именно ей нейтрализуют горящее топливо.

