СМИ: В Подмосковье обнаружили в машине взрывное устройство

По данным издания, правоохранители задержали рядом с автомобилем мужчину. Личность подозреваемого установлена, его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

На данный момент на месте работают взрывотехники, двор, в котором стоит машина, оцеплен. Жители трех соседних домов эвакуированы.

По информации МВД, в городском округе Лобня также введен режим «Загорск».

