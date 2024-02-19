СМИ: В Подмосковье обнаружили в машине взрывное устройство
19 февраля 202412:21
В Подмосковном городе Лобня обнаружили в машине взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, правоохранители задержали рядом с автомобилем мужчину. Личность подозреваемого установлена, его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.
На данный момент на месте работают взрывотехники, двор, в котором стоит машина, оцеплен. Жители трех соседних домов эвакуированы.
По информации МВД, в городском округе Лобня также введен режим «Загорск».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru