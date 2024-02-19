СМИ: В Подмосковье обнаружили в машине взрывное устройство

В Подмосковном городе Лобня обнаружили в машине взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Петербурга

По данным издания, правоохранители задержали рядом с автомобилем мужчину. Личность подозреваемого установлена, его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

На данный момент на месте работают взрывотехники, двор, в котором стоит машина, оцеплен. Жители трех соседних домов эвакуированы.

По информации МВД, в городском округе Лобня также введен режим «Загорск».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:АвтомобильВзрывное УстройствоПодмосковье

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