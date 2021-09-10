Режим КТО ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики. Источник отмечает, что в зоне действия режима будут введены некоторые ограничения – в их числе паспортный контроль, досмотр автотранспорта и другие.
По имеющимся данным, в районе идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.
А ранее в Дагестане было найдено тело туриста из Москвы, унесенного селевым потоком в ущелье Карадахская теснина. 35-летний москвич был одним из пяти человек, ставших жертвами стихии 22 и 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба дагестанского МЧС.
22 августа в Гунибском районе после ливня и подъема уровня воды в реке пропали без вести житель Москвы и турист из Санкт-Петербурга. На следующий день селевые потоки унесли в Левашинском районе две машины с тремя местными жителями.
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