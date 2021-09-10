Режим КТО ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики. Источник отмечает, что в зоне действия режима будут введены некоторые ограничения – в их числе паспортный контроль, досмотр автотранспорта и другие.

По имеющимся данным, в районе идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.