Пропавших в Дагестане туристов ищут водолазы
В Дагестане продолжаются поиски пропавших туристов, сообщает региональное управление МЧС.
В настоящее время к работам подключились водолазы. В Гунибском районе запланировано обследование реки Аварское Койсу с привлечением к мероприятию плавательного средства.
Кроме того, продолжатся поиски на береговой зоне реки и работа кинологов.
Отмечается, что сход селей и поднятие уровня воды в реке вызвали несколько инцидентов в районе. В частности, блокировку туристов в Карадахской теснине.
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