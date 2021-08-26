Пропавших в Дагестане туристов ищут водолазы

В Дагестане продолжаются поиски пропавших туристов, сообщает региональное управление МЧС.

В Дагестане обнаружено тело туриста из Петербурга

В настоящее время к работам подключились водолазы. В Гунибском районе запланировано обследование реки Аварское Койсу с привлечением к мероприятию плавательного средства.

Кроме того, продолжатся поиски на береговой зоне реки и работа кинологов.

Отмечается, что сход селей и поднятие уровня воды в реке вызвали несколько инцидентов в районе. В частности, блокировку туристов в Карадахской теснине.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыДагестан
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