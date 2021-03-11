Режим КТО введен в одном из районов Махачкалы
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Советском районе Махачкалы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета по Дагестану.
В столице республики при проверке данных о подготовке террористических преступлений неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам, отмечает RT.
Глава регионального управления ФСБ России принял решение ввести режим КТО в границах Советского района Махачкалы.
Ранее глава ФСБ, председатель НАК Александр Бортников сообщил, что все главари действовавших на Северном Кавказе бандгрупп ликвидированы.
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