Режим КТО введен в одном из районов Махачкалы

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Советском районе Махачкалы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета по Дагестану.

Глава ФСБ заявил о ликвидации главарей всех бандгрупп на Северном Кавказе

В столице республики при проверке данных о подготовке террористических преступлений неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам, отмечает RT.

Глава регионального управления ФСБ России принял решение ввести режим КТО в границах Советского района Махачкалы.

Ранее глава ФСБ, председатель НАК Александр Бортников сообщил, что все главари действовавших на Северном Кавказе бандгрупп ликвидированы.

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ТЕГИ:ОперацияТерроризмДагестан
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