Режим КТО объявлен в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии принято решение о введении режима контртеррористической операции. Об этом информирует Федеральная служба безопасности. Как уточняет ТАСС, специальные контртеррористические мероприятия проводятся в городе Чегем.

По данным РЕН ТВ, режим КТО был активирован с пяти часов утра. Как отмечает RT, последний раз по времени такой же режим вводился в августе в ингушском населённом пункте Вознесенское. Там был обезврежен боевик, собиравшийся организовать резонансный теракт.

