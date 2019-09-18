Режим КТО объявлен в Кабардино-Балкарии
18 сентября07:30
В Кабардино-Балкарии принято решение о введении режима контртеррористической операции. Об этом информирует Федеральная служба безопасности. Как уточняет ТАСС, специальные контртеррористические мероприятия проводятся в городе Чегем.
По данным РЕН ТВ, режим КТО был активирован с пяти часов утра. Как отмечает RT, последний раз по времени такой же режим вводился в августе в ингушском населённом пункте Вознесенское. Там был обезврежен боевик, собиравшийся организовать резонансный теракт.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
Горячие новости
- Саудовская Аравия присоединилась к коалиции США по охране судов
- Мировые новости на завтрак: Названо число мигрантов на планете
- Россиянам объяснили, как не платить штрафы ГИБДД и налоги
- В Хакасии задержан душитель малолетней девочки
- Автомобиль протаранил одну из башен Трампа в США. Видео