Режим ЧС ввели в одном из районов Камчатки

Размытая дорога в посёлок Октябрьский стала причиной ввода режима чрезвычайной ситуации в Усть-Большерецком районе Камчатского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Глава района Кирилл Волков отметил, что решение было принято в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью восстановления дороги.

Министр транспорта региона Владимир Каюмов, в свою очередь, добавил, что в настоящее время проезд держится в аварийном режиме, к ремонту приступят после стабилизации погодных условий.

«Пока проезд на участке 109-129 км автодороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево закрыт до 12:00 13 декабря, но, возможно, ограничение проезда будет продлено», - подчеркнул Каюмов.

Ранее режим ЧС ввели на территории Новгородской области в связи с обрывами линий электропередачи после сильных снегопадов, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:РегионыШтормДорогаМЧС РФКамчатка
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