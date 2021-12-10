Режим ЧС ввели в одном из районов Камчатки

Глава района Кирилл Волков отметил, что решение было принято в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью восстановления дороги.

Министр транспорта региона Владимир Каюмов, в свою очередь, добавил, что в настоящее время проезд держится в аварийном режиме, к ремонту приступят после стабилизации погодных условий.

«Пока проезд на участке 109-129 км автодороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево закрыт до 12:00 13 декабря, но, возможно, ограничение проезда будет продлено», - подчеркнул Каюмов.

Ранее режим ЧС ввели на территории Новгородской области в связи с обрывами линий электропередачи после сильных снегопадов, сообщает RT.

