Режим ЧС ввели в одном из районов Камчатки
Размытая дорога в посёлок Октябрьский стала причиной ввода режима чрезвычайной ситуации в Усть-Большерецком районе Камчатского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава района Кирилл Волков отметил, что решение было принято в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью восстановления дороги.
Министр транспорта региона Владимир Каюмов, в свою очередь, добавил, что в настоящее время проезд держится в аварийном режиме, к ремонту приступят после стабилизации погодных условий.
«Пока проезд на участке 109-129 км автодороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево закрыт до 12:00 13 декабря, но, возможно, ограничение проезда будет продлено», - подчеркнул Каюмов.
Ранее режим ЧС ввели на территории Новгородской области в связи с обрывами линий электропередачи после сильных снегопадов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- ФАС: тарифы на коммуналку в следующем году вырастут на 4%
- Источник назвал причину ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы
- Сумма пошлины за тюнинг автомобиля увеличится почти в два раза
- Суд рассмотрит возможность об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
- В центре Гамалеи рассказали об использованных в мире 200 млн доз «Спутника V»
- ФСБ задержала члена орудующей в Крыму ОПГ
- В Пентагоне заявили об увеличении численности боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане
- СК проверил информацию об избиении мужчиной подростка в Ярославле
- Набиуллина заявила о трудности энергоперехода в российской экономике
- Признан вменяемым: СК предъявил окончательное обвинение «казанскому стрелку» Галявиеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru