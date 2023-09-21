Украинский танк обстрелял село в Брянской области

19 сентября российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили свыше 12 тысяч украинских танков и бронированных машин с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что всего было уничтожено 475 самолетов ВСУ, 249 вертолетов, 6 945 беспилотников. Кроме того, было уничтожено 13 262 единицы специальной военной автомобильной техники, передает «Радиоточка НСН».

