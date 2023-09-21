Украинский танк обстрелял село в Брянской области

Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил глава райадминистрации Сергей Цыганок, передает РИА Новости.

Он заявил, что есть распоряжение о введении режима ЧС на территории поселения. По его данным, пострадало имущество юридических и физических лиц. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

ВСУ обстреляли село Лемешовка Брянской области

19 сентября российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили свыше 12 тысяч украинских танков и бронированных машин с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что всего было уничтожено 475 самолетов ВСУ, 249 вертолетов, 6 945 беспилотников. Кроме того, было уничтожено 13 262 единицы специальной военной автомобильной техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ТанкиБрянская Область

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