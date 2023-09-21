Украинский танк обстрелял село в Брянской области
Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил глава райадминистрации Сергей Цыганок, передает РИА Новости.
Он заявил, что есть распоряжение о введении режима ЧС на территории поселения. По его данным, пострадало имущество юридических и физических лиц. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
19 сентября российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области.
Накануне стало известно, что российские военные уничтожили свыше 12 тысяч украинских танков и бронированных машин с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что всего было уничтожено 475 самолетов ВСУ, 249 вертолетов, 6 945 беспилотников. Кроме того, было уничтожено 13 262 единицы специальной военной автомобильной техники, передает «Радиоточка НСН».
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