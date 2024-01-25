Режим ЧС введён в оренбургском Новотроицке после ЧП на станции канализации

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня объявлен в Новотроицке Оренбургской области, где произошло обрушение насосно-фекальной станции. Информацию об этом распространил региональный главк МЧС.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали трое человек, они госпитализированы. Сейчас на месте ведётся разбор завалов. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в экстренном ведомстве.

Областное управление МЧС переведено в режим повышенной готовности. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на место происшествия прибыли начальник регионального главка МЧС и глава Новотроицка.

