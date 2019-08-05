Режим ЧС введён по всему Хабаровскому краю из-за наводнения
Власти Хабаровского края приняли решение распространить режим чрезвычайной ситуации на всю территорию региона из-за наводнения. Об этом объявил губернатор Сергей Фургал на совещании в краевом правительстве, передает ТАСС. Ранее режим ЧС действовал в большинстве районов края в связи с большим паводком на Амуре и разливом малых рек.
Как уточнил глава региона, при активации режима ЧС требуется принимать во внимание сбросы воды с гидроэлектростанций, в том числе в Китае, стоки рек Сунгари и Уссури, а также интенсивность дождей.
Ранее сегодня Дальневосточный Гидрометцентр уточнил прогноз наивысших уровней Амура у Хабаровска. 12-14 августа вода может подняться до отметок 550-600 сантиметров. В пригороде краевого центра уже подтоплены дачи, а также городская набережная. На сегодня уровень воды в Амуре составляет 449 см.
Между тем, в Иркутской области, также пострадавшей от паводка, сокращается число подтопленных жилых домов, отмечает RT. За сутки, по данным МЧС, их стало меньше на 29.
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