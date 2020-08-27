Режим ЧС введен в Керчи после пожара в многоэтажке

Режим ЧС муниципального уровня введен в Керчи после пожара в жилом многоэтажном доме, который произошел в среду.

Об этом проинформировал глава республиканского МЧС Сергей Шахов.

В результате пожара, начавшегося накануне вечером, никто не погиб, одна женщина пострадала, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.