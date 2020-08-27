Режим ЧС введен в Керчи после пожара в многоэтажке
Режим ЧС муниципального уровня введен в Керчи после пожара в жилом многоэтажном доме, который произошел в среду.
Об этом проинформировал глава республиканского МЧС Сергей Шахов.
В результате пожара, начавшегося накануне вечером, никто не погиб, одна женщина пострадала, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
В одной из комнат произошло обрушение перекрытия, сообщили в МЧС.
Эвакуированы из дома были 115 человек, в том числе 10 детей. Специалисты выясняют причины происшествия, а также оценивают риск обрушения несущих конструкций здания, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
976 тыс.+4 711 / сут.
Умерли
16 804+121 / сут.
Выздоровели
793 тыс.+6 411 / сут.
- Режим ЧС введен в Керчи после пожара в многоэтажке
- Group-IB раскрыла хакеров, крадущих данные банковских карт
- В Эстонии придумали необычное наказание для лихачей
- «Дипломатическая бойня»: Лукашенко предрёк присоединение Гродно к Польше
- У четырех добровольцев, привитых от COVID-19, обнаружены антитела
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru