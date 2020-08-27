Режим ЧС введен в Керчи после пожара в многоэтажке

Режим ЧС муниципального уровня введен в Керчи после пожара в жилом многоэтажном доме, который произошел в среду.

Об этом проинформировал глава республиканского МЧС Сергей Шахов.

В результате пожара, начавшегося накануне вечером, никто не погиб, одна женщина пострадала, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Керчи

В одной из комнат произошло обрушение перекрытия, сообщили в МЧС.

Эвакуированы из дома были 115 человек, в том числе 10 детей. Специалисты выясняют причины происшествия, а также оценивают риск обрушения несущих конструкций здания, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: ГУ МЧС по Республике Крым
ТЕГИ:ПожарыКерчь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры