Режим ЧС введен в Чите после взрыва газа в доме
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в Чите введен режим после взрыва газа в многоквартирном доме.
Создана комиссия, которая обследует дом и уже по заключению специалистов будет решен вопрос дальнейшей судьбы здания. В частности, будут проверены несущие способности здания.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Чите 9 марта. Хлопок зафиксировали в пятиэтажном доме в поселке Антипиха. В результате ЧП были разрушены два этажа здания, сообщает НСН.
Ранее сообщалось, что одиннадцать человек, включая троих детей, пострадали при взрыве газа в жилой многоэтажке в Чите.
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