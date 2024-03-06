Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

По данным МЧС, в котельной в Шагонаре произошло возгорание, предварительно, пострадали 15 человек. Также сообщалось о 21 эвакуированном. Пожар локализовали на площади 50 кв. м, отмечает телеканал «360».

По словам главы региона, в результате инцидента никто не погиб.

«Пропавших нет. Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиации», - написал Ховалыг в своих соцсетях.

Он также отметил, что в настоящий момент экстренные службы уже потушили пожар. Специалисты проверяют здание и оборудование, после этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование, отмечает RT.

