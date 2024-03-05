Гладков сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте под Белгородом
5 марта 202410:15
Взрыв и возгорание произошли на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Как сообщает Telegram-канал «112», пожар произошел на нефтебазе.
Ранее над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru