Гладков сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте под Белгородом

Взрыв и возгорание произошли на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородской областью сбили три украинских БПЛА

«Пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщает Telegram-канал «112», пожар произошел на нефтебазе.

Ранее над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».

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