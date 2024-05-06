МЧС РФ: 30 дачных домов и хозяйственных построек горят в Иркутской области

В Братском районе Иркутской области горят порядка 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве отметили, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Отмечается, что на территории садового товарищества «Алюминщик» два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы.

В четырех садоводствах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» с огнем сражаются 22 специалиста и 17 единиц техники.

Ранее в МЧС предложили ввести штрафы за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения, напоминает RT. По соответствующему законопроекту, их сумма может составить от 600 до 800 тысяч рублей.

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