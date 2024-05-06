МЧС РФ: 30 дачных домов и хозяйственных построек горят в Иркутской области
В Братском районе Иркутской области горят порядка 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Отмечается, что на территории садового товарищества «Алюминщик» два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы.
В четырех садоводствах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» с огнем сражаются 22 специалиста и 17 единиц техники.
Ранее в МЧС предложили ввести штрафы за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения, напоминает RT. По соответствующему законопроекту, их сумма может составить от 600 до 800 тысяч рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам
- ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области
- Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз
- МЧС РФ: 30 дачных домов и хозяйственных построек горят в Иркутской области
- Maersk предупредила о серьезных сбоях в морских контейнерных перевозках
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили украинский дрон
- Киркоров заявил, что снимется в полнометражном фильме
- Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
- СМИ: Пришедшего к губернатору Забайкалья с игрушечным пистолетом задержали
- Под Белгородом дроны атаковали молоковоз, локомотив и легковую машину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru