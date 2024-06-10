Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Якутии вели режим ЧС регионального характера, сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Дымное лето»: Названы регионы, которые находятся в зоне риска торфяных пожаров

Отмечается, что это позволит нарастить силы и привлечь средства из резерва.

Ранее федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Забайкалье и Бурятии, напоминает RT.

Ярославская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Смоленская области находятся в зоне риска из-за возможных пожаров, так как в этих регионах много осушенных торфяников, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ЯкутияЛесные ПожарыМЧС РФ

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