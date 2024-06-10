Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров
10 июня 202415:45
Из-за лесных пожаров в Якутии вели режим ЧС регионального характера, сообщил глава республики Айсен Николаев.
Отмечается, что это позволит нарастить силы и привлечь средства из резерва.
Ранее федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Забайкалье и Бурятии, напоминает RT.
Ярославская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Смоленская области находятся в зоне риска из-за возможных пожаров, так как в этих регионах много осушенных торфяников, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru