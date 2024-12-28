Режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута ввели в Крыму

В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Черном море после крушения двух нефтяных танкеров в Керченском проливе, соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Он опубликован на правительственном портале республики.

«Отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», - уточняется в документе.

Около 40 км береговой линии Крыма очистили от мазута

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось спасти 27 человек. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.

Ранее из за экологической катастрофы в Черном море режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/kondratyevvi
ТЕГИ:ЭкологияНефтьКрым

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