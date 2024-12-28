Режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута ввели в Крыму

В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Черном море после крушения двух нефтяных танкеров в Керченском проливе, соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Он опубликован на правительственном портале республики.

«Отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», - уточняется в документе.