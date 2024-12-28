Около 40 км береговой линии Крыма очистили от мазута

Почти 40 километров побережья Крыма удалось очистить от загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Всего с 21 п 28 декабря обследовано 655 км береговой линии, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

Она уточнила, что масляные пятна обнаружены, в частности, в городском округе Керчь. Собрано и вывезено около 210 тонн загрязненного песка. Сейчас продолжается отслеживание обстановки на территории Керчи, Феодосии и Ленинского района.

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В свою очередь федеральное министерство транспорта отчиталось об очистке всех выявленных участков загрязнения моря в Керченском проливе. Продолжается круглосуточный экологический мониторинг водной поверхности, в том числе из космоса.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил о неизбежности отрицательных последствий для экологии в результате разлива мазута. По словам пресс-секретаря президента, сложившаяся чрезвычайная ситуация требует максимальных энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств.

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Фото: t.me/oslavgorodskaya
ТЕГИ:ЭкологияТопливоКрым

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