Около 40 км береговой линии Крыма очистили от мазута

Почти 40 километров побережья Крыма удалось очистить от загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Всего с 21 п 28 декабря обследовано 655 км береговой линии, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

Она уточнила, что масляные пятна обнаружены, в частности, в городском округе Керчь. Собрано и вывезено около 210 тонн загрязненного песка. Сейчас продолжается отслеживание обстановки на территории Керчи, Феодосии и Ленинского района.