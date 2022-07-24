Режим ЧС объявлен в Сочи

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Сочи из-за ливней, обрушившихся на южный город. От стихии погибла женщина, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в воскресенье.

Из-за ливней в Сочи погиб один человек

«Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило. К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей», - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

По данным мэра, последствия стихии в Сочи устраняют более тысячи человек. В работах заняты представители коммунальных и ресурсных предприятий, аварийно-спасательные формирования.

Накануне на курортный город дважды обрушились сильнейшие ливни.

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ФОТО: Telegram Вениамина Кондратьева
ТЕГИ:ПогибшиеПогодаЛивеньСочи
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