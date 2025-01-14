Режим ЧС межмуниципального уровня ввели из-за пожара на предприятии в Энгельсе

Власти Саратовской области приняли решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня из-за пожара на предприятии в Энгельсе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна

Он указал, что это необходимо для оперативного взаимодействия служб, а также консолидации всех сил и средств для ликвидации пожара.

«Ответственным за координацию на месте назначен начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин», - написал губернатор.

Ранее Бусаргин заявил о масштабной атаке беспилотников, которой подверглись Саратов и Энгельс. Повреждения были зафиксированы повреждения на двух промышленных предприятиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПожарАтакаПроисшествияСаратовская Область

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