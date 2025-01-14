Режим ЧС межмуниципального уровня ввели из-за пожара на предприятии в Энгельсе
Власти Саратовской области приняли решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня из-за пожара на предприятии в Энгельсе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.
Он указал, что это необходимо для оперативного взаимодействия служб, а также консолидации всех сил и средств для ликвидации пожара.
«Ответственным за координацию на месте назначен начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин», - написал губернатор.
Ранее Бусаргин заявил о масштабной атаке беспилотников, которой подверглись Саратов и Энгельс. Повреждения были зафиксированы повреждения на двух промышленных предприятиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России создали водку с пониженным эффектом похмелья
- Кандидат в главы Пентагона Хегсет призвал к активному сдерживанию России
- В Саратовской области задержали подростка по подозрению в покушении на депутата
- В США заявили о необходимости модернизации ядерной триады
- Столичные правоохранители задержали россиянку за контрабанду запрещенных веществ
- Режим ЧС межмуниципального уровня ввели из-за пожара на предприятии в Энгельсе
- Зеленский заявил, что нехватку оружия испытывают более 100 бригад ВСУ
- Губернатор Брянской области обратился к Минобороны после атаки ВСУ на регион
- Роскомнадзор заявил о восстановлении работы Рунета
- Посольство России в Анголе предупредило о риске заразиться холерой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru