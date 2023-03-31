Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чите
Исполняющий обязанности главы администрации Читы Андрей Гренишин подписал постановление о вводе на территории муниципалитета режима чрезвычайной ситуации.
В Telegram-канале городских властей пояснили, что это связано с ухудшением противопожарной ситуации и усилением ветра.
«В связи с ухудшением противопожарной обстановки, вызванной усилением ветра до 18-22 метров в секунду, на территории города Читы введён режим чрезвычайной ситуации», - уточнили в администрации.
Главное управление МЧС РФ по Забайкальскому краю призвало жителей и гостей края соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор, так как из-за усиления ветра любое горение может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров жилых домов.
Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил, что на текущей неделе в четырёх регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России прогнозируется высокая пожарная опасность, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru