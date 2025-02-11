Резервная линия электроснабжения отключилась на Запорожской АЭС
Резервная высоковольтная линия электроснабжения мощностью 330 кВ отключена на Запорожской атомной электростанции. Как сообщили в администрации объекта, на «Ферросплавной-1» сработала автоматическая система защиты.
Сейчас электроэнергия для нужд АЭС, которая расположена рядом с Энергодаром, поступает по основной линии «Днепровская» 750 кВ. Нарушений пределов и условий безопасности функционирования не выявлено. Как уточнили на станции, электроэнергия поступает с правого берега Днепра, который контролирует украинская сторона, по этим двум линям.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий раз резервная линия снабжения Запорожской АЭС отключалась 20 декабря. Тогда подача электроэнергии была возобновлена спустя двое суток. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси неоднократно называл ситуацию на крупнейшей в Европе АЭС нестабильной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru