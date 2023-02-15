Reuters: в Панаме 33 человека погибли в результате падения автобуса с обрыва

Не менее 33 человек погибли в Панаме в результате падения автобуса с обрыва в Панаме, сообщает Reuters.

В Доминикане в автоаварии с автобусом с туристами погибли четыре человека

По данным агентства, автобус, перевозивший более 60 мигрантов, следовал в направлении пункта временного размещения в западной провинции Чирики на границе с Коста-Рикой.

Отмечается, что об аварии в своих соцсетях также написал президент Панамы Лаурентино Кортисо, который указал, что правительство страны оказывает пострадавшим медицинскую помощь.

Ранее в турецкой провинции Афьонкарахисар в результате ДТП с автобусом погибли восемь человек, ещё 36 пострадали, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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