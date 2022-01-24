Reuters: Президент Буркина-Фасо подал в отставку

Президент Буркина-Фасо Рох Каборе подал в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в политической сфере и органах безопасности.

Как пишет агентство, Каборе не появлялся на публике с тех пор, как в воскресенье в военных лагерях произошла масштабный мятеж. Отмечается, что союз западноафриканских стран ЭКОВАС осудил произошедшее, назвав это попыткой государственного переворота в Буркина-Фасо.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал о том, что взбунтовавшиеся военные задержали президента Каборе и глава государства содержится на одной из армейских баз.

