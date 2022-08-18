Reuters: Не менее 4 взрывов прогремели в Севастополе

Не менее 4 взрывов прогремели в Севастополе в Крыму. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.



По данным источников агентства, взрывы произошли в районе военного аэродрома Бельбек к северу от Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе аэродрома был сбит беспилотник. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 16 августа стало известно о возгорании и детонации боеприпасов на площадке временного хранения в селе Майское под Джанкоем в Крыму. По данным Минобороны, причиной инцидента стала диверсия. В результате ЧП пострадали два человека. Из-за разрывов боеприпасов пришлось эвакуировать три тысячи местных жителей.





