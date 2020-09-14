Лавров обвинил Запад в нарушении рамок приличия в деле Навального

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что западные партнеры России в ситуации вокруг Алексея Навального перешли все рамки приличия и пределы разумного. В интервью телеканалу RTVI Глава МИД подчеркнул, что Москва не может поверить на слово заявлениям Берлина и открыть уголовное дело по этой ситуации.

Лавров также подчеркнул, что российская сторона имеет полное право сомневаться в правоте и компетенции Запада по этому делу. Он не сомневается, что был бы придуман другой повод для новых санкций против РФ, если бы не возникла ситуация с Навальным. Глава МИД напомнил, что спасение оппозиционера стало возможным не из-за «чуда», как об этом заявляют немецкие медики, а благодаря безупречным действиям российских пилотов и врачей.

Оппозиционера в августе госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте во время перелета из Томска в Москву. По просьбе родных Навального через двое суток переправили в берлинскую клинику «Шарите».

Эксперты военной лаборатории бундесвера утверждают, что нашли подтверждение о якобы отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Однако российские специалисты не обнаружили в его организме каких-либо следов яда.

При этом появилась версия о возможной причастности к отравлению блогера некой Марии Певчих, которая сопровождала его в последней поездке по Сибири. Как отмечает РИА ФАН, отец этой гражданки Великобритании владеет биологической лабораторией. Российские правоохранительные органы начали поиски Певчих.

