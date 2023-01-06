Reuters: хакеры получили адреса электронной почты 235 млн пользователей Twitter
База данных с адресами электронной почты 235 млн пользователей соцсети Twitter распространяется на хакерских сайтах, сообщает Reuters.
Агентство указывает, что об утечке ещё в конце 2022 года заявлял израильский эксперт по компьютерной безопасности Алон Галь.
«Это одна из наиболее крупных утечек в истории», - отметил эксперт, который добавил, что инцидент приведёт «к большому числу взломов, целевых фишинговых атак и доксинга».
По мнению Галя, скорее всего в базе содержатся данные пользователей по состоянию на конец 2021 года. Он объяснил это тем, что уязвимость, которая предположительно позволила хакерам получить доступ, была обнаружена и исправлена год назад.
Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов заявил, что пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp могут подвергаться слежке, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 439 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 685 / сут.
- Reuters: хакеры получили адреса электронной почты 235 млн пользователей Twitter
- Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов МИД России
- Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
- Соцфонд РФ одобрил выплаты на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет
- Bloomberg: Россия, ОАЭ и Турция договорились реабилитировать президента Сирии
- ВСУ подняли авиацию над Киевской областью
- Кабмин Германии: новые поставки оружия Украине не связаны с объявленным РФ режимом тишины
- ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и установку С-300
- «Шаг к эскалации». Посольство РФ в Германии осудило передачу Украине БМП Marder
- Папа Римский поздравил верующих с наступающим Рождеством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru