Reuters: хакеры получили адреса электронной почты 235 млн пользователей Twitter

Агентство указывает, что об утечке ещё в конце 2022 года заявлял израильский эксперт по компьютерной безопасности Алон Галь.

«Это одна из наиболее крупных утечек в истории», - отметил эксперт, который добавил, что инцидент приведёт «к большому числу взломов, целевых фишинговых атак и доксинга».

По мнению Галя, скорее всего в базе содержатся данные пользователей по состоянию на конец 2021 года. Он объяснил это тем, что уязвимость, которая предположительно позволила хакерам получить доступ, была обнаружена и исправлена год назад.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов заявил, что пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp могут подвергаться слежке, сообщает RT.

