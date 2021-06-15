Рестораны «Кофемания» и «Бараshka» в ЦАО могут закрыть за нарушение антиковидных мер
Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов заявил, что три московских ресторана, которые расположены в Центральном административном округе, могут закрыть на 90 суток, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, речь идёт о ресторанах «Кофемания» и «Бараshka», которые нарушили меры профилактики распространения коронавирусной инфекции и, несмотря на введённый запрет, продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00. Такие же нарушения были зафиксированы в ресторане Levantine в бизнес-центре Lotte Plaza на Новинском бульваре.
Михайлов напомнил, что сотрудники ОАТИ ежедневно проводят в Москве рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00, а наказание за нарушение статьи КоАП РФ - штраф до 300 тысяч рублей. Если же будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, то штраф может вырасти до одного миллиона рублей, либо деятельность заведения приостановят и на срок до 90 суток.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в связи с распространением коронавируса в регионе до 15 июля запрещено проводить массовые мероприятия, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru