Ресторан взорвался в центре Киева

Взрыв раздался в центре Киева в одном из ресторанов. По предварительным данным, ранены не менее двух человек, передает телеканал «Украина-24». Другие подробности происшествия сейчас уточняются.

По уточнённым сведениям, взрыв прогремел в заведении на Андреевском спуске.

На место происшествия прибыла группа оперативного реагирования киевской полиции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанВзрывКиев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры