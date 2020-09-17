Ресторан взорвался в центре Киева
17 сентября 202017:05
Взрыв раздался в центре Киева в одном из ресторанов. По предварительным данным, ранены не менее двух человек, передает телеканал «Украина-24». Другие подробности происшествия сейчас уточняются.
По уточнённым сведениям, взрыв прогремел в заведении на Андреевском спуске.
На место происшествия прибыла группа оперативного реагирования киевской полиции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru