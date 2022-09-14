Ресторан «Кайф и точка» закрыли на три месяца
Тверской районный суд Москвы закрыл ресторан рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) за нарушения санитарных норм, сообщают «Известия».
Как отмечается, решение суда вынесено в отношении ООО «Кайф», управляющего рестораном «Кайф и точка».
Суд признал организацию виновной в административных нарушениях по ч.3 ст.6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и ст. 6.6 («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») КоАП РФ.
Ранее ресторан «Кайф и точка» закрывали за продажу нелегального алкоголя, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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