Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за песню «Ойда»

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал признанного в РФ иноагентом рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) за призывы к сепаратизму, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

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В сообщении говорится, что поводом для разбирательства стала песня «Ойда», в которой психолого-лингвистическая экспертиза усмотрела публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.

«Суд привлёк виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей», - указали в ведомстве.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан в России иноагентом) «Последний звонок», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:СудШтрафМузыкантыРэпер
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