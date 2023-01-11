Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за песню «Ойда»
Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал признанного в РФ иноагентом рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) за призывы к сепаратизму, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.
В сообщении говорится, что поводом для разбирательства стала песня «Ойда», в которой психолого-лингвистическая экспертиза усмотрела публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.
«Суд привлёк виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей», - указали в ведомстве.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан в России иноагентом) «Последний звонок», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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