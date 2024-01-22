Рэпера Меладзе задержали за пьянство с фанатами после концерта

Рэпера Baby Melo (настоящее имя - Гога Меладзе), задержали в Петербурге после концерта и доставили в отделение за пьянство с его фанатами. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Петербургская полиция».

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В субботу вечером в дежурную часть поступило сообщение о нарушении общественного порядка, в котором компания из нескольких десятков человек в нетрезвом состоянии громко и нецензурно выражалась.

Полицейские выехали на Контратьевский проспект, где 15-летний музыкант отдыхал в компании фанатов, По итогам рейда были задержаны 23 молодых человека в возрасте от 15 до 18 лет.

Впоследствии Гогу Меладзе из отделения забрала мама, которая была вынуждена прилететь ради сына из Грузии.

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Фото: t.me/babymelo_1
ТЕГИ:РэперыАлкоголизм

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