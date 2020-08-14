Названа возможная причина смерти рэпера Энди Картрайта
После изучения электронных носителей, изъятых в ходе обыска у Марины Кохал, жены расчленённого рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), и полного биохимического анализа крови рэпера, следствие сделало вывод, что он мог быть отравлен.
В настоящее время, эта версия считается основной и, по мнению оперативников, отравление произошло по хитрому и продуманному плану, пишут «Невские новости».
Оказалось, что незадолго до смерти супруга рэпера Марина Кохал искала в интернете возможность приобрести специфический медицинский препарат - сильнодействующее средство, предназначенное для людей, больных сахарным диабетом. При этом никто ни сама Марина, ни Александр, ни кто-либо из их семьи не болел диабетом.
Позже у препарата обнаружились побочные действия – при передозировке он способен вызвать гипогликемическую кому, в результате которой, человек сначала теряет сознание, а затем, если ему не оказывается помощь, умирает.
Окончательно подтвердить эту версию пока невозможно, так как следов инъекций на теле рэпера не обнаружено, а проверить желудок не представляется возможным, потому что его среди останков Юшко так и не нашли.
Отмечается, что данный препарат обнаружить в крови крайне тяжело, так как он расщепляется в организме, а для наступления смерти введённая доза должна быть очень велика.
Ранее суд Петербурга арестовал Марину Кохал по подозрении в убийстве супруга. Кохал отправится в СИЗО, поскольку преступление особо тяжкое. По её версии, Юшко умер несколько дней назад от передозировки, а она, в поисках способа скрыть причину смерти, расчленила его.
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