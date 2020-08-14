Названа возможная причина смерти рэпера Энди Картрайта

Оказалось, что незадолго до смерти супруга рэпера Марина Кохал искала в интернете возможность приобрести специфический медицинский препарат - сильнодействующее средство, предназначенное для людей, больных сахарным диабетом. При этом никто ни сама Марина, ни Александр, ни кто-либо из их семьи не болел диабетом.

Позже у препарата обнаружились побочные действия – при передозировке он способен вызвать гипогликемическую кому, в результате которой, человек сначала теряет сознание, а затем, если ему не оказывается помощь, умирает.

Окончательно подтвердить эту версию пока невозможно, так как следов инъекций на теле рэпера не обнаружено, а проверить желудок не представляется возможным, потому что его среди останков Юшко так и не нашли.

Отмечается, что данный препарат обнаружить в крови крайне тяжело, так как он расщепляется в организме, а для наступления смерти введённая доза должна быть очень велика.

Ранее суд Петербурга арестовал Марину Кохал по подозрении в убийстве супруга. Кохал отправится в СИЗО, поскольку преступление особо тяжкое. По её версии, Юшко умер несколько дней назад от передозировки, а она, в поисках способа скрыть причину смерти, расчленила его.

