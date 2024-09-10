Рэпер Брутто показал на видео разрушения после атаки БПЛА в Раменском

Участник рэп-группы «Каспийский груз» Брутто (Тимур Одилбеков) снял на видео последствия атаки беспилотников по дому на Высоковольтной улице в Раменском.

По словам музыканта, накануне он приехал в свою подмосковную квартиру, куда «давно не заезжал». Рэпер отметил, что ночью слышал шесть взрывов.

Одилбеков показал разрушения, вызванные прилетом дрона: обгоревшие балконы и поврежденные окна в соседнем доме. У самого исполнителя из-за атаки БПЛА выбило окна на балконе и поломало дверь балкона.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уничтожили 14 беспилотников. В Раменском при атаке дронов погибла женщина, три человека пострадали, пишет Ura.ru. По данным Минобороны, ночью 10 сентября в Подмосковье перехватили и уничтожили 20 БПЛА.

