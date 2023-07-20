РЕН ТВ: У госпитализированного сына Ефремова начались осложнения на мозг

По данным собеседника телеканала, Николай Ефремов остается в стабильно тяжелом состоянии, однако дышит самостоятельно, кризис в его состоянии миновал. При этом медики зафиксировали у пострадавшего «ряд осложнений, появившихся из-за употребления антидепрессантов и запрещенных веществ».

«Помимо проблем с головным мозгом, у 31-летнего актера зафиксировано ухудшение работы органов», – указал источник.

Как сообщают Известия со ссылкой на осведомленный источник, у Ефремова диагностировали острую церебральную недостаточность, развившуюся после употребления антидепрессантов и запрещенных веществ.

Николай Ефремов в конце июня выпал с третьего этажа своей квартиры на юге Москвы, напоминает RT. По словам 31-летнего мужчины, ЧП было случайностью. Ефремов был госпитализирован, впал в кому, позже его состояние улучшилось.

