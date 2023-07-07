Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова
7 июля 202301:02
Состояние сына актера Михаила Ефремова Николая улучшилось, сообщает «РЕН ТВ».
5 июля ему поставили штифты на бедро и таз. Медики подкорректировали операции, которые были проведены молодому человеку ранее.
Ранее Николая сняли с аппарата ИВЛ. Молодой человек выпал с третьего этажа своей квартиры на юге Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru