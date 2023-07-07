Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Состояние сына актера Михаила Ефремова Николая улучшилось, сообщает «РЕН ТВ».

Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на юге Москвы

5 июля ему поставили штифты на бедро и таз. Медики подкорректировали операции, которые были проведены молодому человеку ранее.

Ранее Николая сняли с аппарата ИВЛ. Молодой человек выпал с третьего этажа своей квартиры на юге Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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