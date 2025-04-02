Под Красноярском сошли с рельсов семь вагонов с металлоломом
Семь вагонов с черным ломом металла сошли с рельсов в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел около 09:00 (05:00 мск) близ станции Зеледеево Красноярской железной дороги. Вагоны сошли без опрокидывания.
«Движение поездов задержано, обстоятельства устанавливаются. Для восстановления движения к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», - подчеркнули в прокуратуре.
Как отметила Красноярская железная дорога, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии нет. Движение железнодорожного транспорта организовали по другим путям станции, по данным дороги, задержки минимальные.
Ранее в районе станции Заозерная в Красноярском крае сошли с пути 10 вагонов с углем, напоминает 360.ru.
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