Ректору КФУ Гафурову предъявлено обвинение в убийстве
Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает РИА Новости.
В Басманном суде Москвы уточнили, что речь идёт о пунктах статьи, в которых говорится об убийстве двух и более лиц, совершённом «группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой», «из корыстных побуждений или по найму».
Следствие требует ареста Гафурова
Ранее издание «Бизнес Online», ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщило, что Гафуров был задержан в Казани, что может быть связано с уголовным делом о совершенном в 1990-х годах заказном убийстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Ректору КФУ Гафурову предъявлено обвинение в убийстве
- Лавров назвал сроки первого раунда переговоров с США по безопасности
- «Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара
- В США захотели продолжить сотрудничество с Россией по МКС
- Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения для фигурантов дела МН17
- Польша обвинила Россию в рекордном росте цен на газ в Европе
- Вице-спикер Заксобрания Красноярского края госпитализирован после задержания
- СК задержал подозреваемого во взяточничестве мэра Краснодара
- Госдума ввела уголовную ответственность за злостное нарушение ПДД
- Синоптик: Новый год придёт в Москву со снегом и температурой -10-15
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru