Ректору КФУ Гафурову предъявлено обвинение в убийстве

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает РИА Новости.

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В Басманном суде Москвы уточнили, что речь идёт о пунктах статьи, в которых говорится об убийстве двух и более лиц, совершённом «группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой», «из корыстных побуждений или по найму».

Следствие требует ареста Гафурова

Ранее издание «Бизнес Online», ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщило, что Гафуров был задержан в Казани, что может быть связано с уголовным делом о совершенном в 1990-х годах заказном убийстве.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ОбвинениеУголовное ДелоУбийство
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