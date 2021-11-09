Ректора «Шанинки» Сергея Зуева отправили в СИЗО

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, сообщает ТАСС.

Суд отменил решение первой инстанции и отправил Зуева в СИЗО, тем самым удовлетворив апелляцию прокуратуры.

Ранее глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил Генеральному прокурору и председателю Следственного комитета обращение с просьбой не заменять домашний арест Зуеву на содержание под стражей.

Зуеву, который обвиняется в хищении, была проведена экстренная операция из-за проблем с сердцем, после чего вернули под домашний арест. Следователь вынес постановление о проведении медицинской комиссии для определения возможности его содержания под стражей, сообщает RT.

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ФОТО: msses.ru
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