Ректора БФУ имени Канта Федорова задержали в Калининграде

Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александр Федоров был задержан в Калининграде. Как пишет РБК, об этом заявил директор PR-офиса вуза Александр Вишняков.

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По его словам, на ходе приёмной кампании задержание ректора не скажется.

«Все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме», — заключил Вишняков.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, Федорова подозревают в получении взятки на сумму более 600 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске по делу о взятке сотрудники ФСБ задержали бывшего председателя комитета градостроительства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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