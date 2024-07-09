Ректора БФУ имени Канта Федорова задержали в Калининграде
Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александр Федоров был задержан в Калининграде. Как пишет РБК, об этом заявил директор PR-офиса вуза Александр Вишняков.
По его словам, на ходе приёмной кампании задержание ректора не скажется.
«Все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме», — заключил Вишняков.
По данным Telegram-каналов Mash и Baza, Федорова подозревают в получении взятки на сумму более 600 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске по делу о взятке сотрудники ФСБ задержали бывшего председателя комитета градостроительства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru