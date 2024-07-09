Ректора БФУ имени Канта Федорова задержали в Калининграде

По его словам, на ходе приёмной кампании задержание ректора не скажется.

«Все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме», — заключил Вишняков.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, Федорова подозревают в получении взятки на сумму более 600 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске по делу о взятке сотрудники ФСБ задержали бывшего председателя комитета градостроительства, сообщает RT.

