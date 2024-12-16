Бывшего ректора ВГУЭС заподозрили в краже денег у студентов
Трех фигурантов дела о создании бывшим ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадием Лазаревым организованного преступного сообщества заподозрили в краже денег у студентов. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Приморью.
По данным следствия, Лазарев и его сообщницы Светлана Ширшикова и Галина Мальцева похитили более 1 млн рублей учащихся. Известно, что подозреваемые учредили десять подконтрольных некоммерческих организаций.
«От студентов было скрыто, что они зачислены на обучение по программе высшего образования в университет за счет бюджетных средств, в связи с чем последние оплачивали услуги за обучение через счета подконтрольных НКО», — указали в СК.
Точная сумма похищенных средств не раскрывается. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере.
Ранее Лазарева заподозрили в создании ОПС в середине 1990-х годов, в которое в разное время входили главы десяти коммерческих и некоммерческих организаций. Следствие считает, что в 1996-2024 годах они похитили 16 объектов имущества Министерства науки и высшего образования РФ с помощью подконтрольных им юрлиц. Также экс-ректор организовал схему по обману студентов, получив более 24 млн рублей, отмечает РЕН ТВ. Лазарев не признал вину, сейчас он находится под домашним арестом.
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