Ректор Шанинки Зуев отправлен под домашний арест
Суд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева под домашний арест до 7 декабря.
Зуев обвиняется в хищении 21 миллиона рублей совместно с бывшей заместительницей министра просвещения Мариной Раковой.
Ранее СМИ передавали, что Зуев был задержан в больнице, куда его положили с гипертоническим кризом.
Бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова может получить условной срок, заявил ране в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
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