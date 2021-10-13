Ректор Шанинки Зуев отправлен под домашний арест

Суд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева под домашний арест до 7 декабря.

«Шестой фигурант». Ректора «Шанинки» задержали и допросили по «делу Раковой»

Зуев обвиняется в хищении 21 миллиона рублей совместно с бывшей заместительницей министра просвещения Мариной Раковой.

Ранее СМИ передавали, что Зуев был задержан в больнице, куда его положили с гипертоническим кризом.

Бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова может получить условной срок, заявил ране в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

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ФОТО: msses.ru
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