Рекордный груз кокаина изъяли в Испании

Кроме того, в результате операции полиция Испании задержала десять членов международной преступной группировки. Наркотики перевозили в доставленных из Парагвая контейнерах из-под риса.

Ранее гражданин США Роберт Вудлэнд-Романов был приговорен судом в Москве к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

