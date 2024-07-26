Рекордный груз кокаина изъяли в Испании

Испанская полиция конфисковала свыше четырех тонн кокаина в порту Барселоны в ходе операции по борьбе с ввозом наркотических веществ из Нового Света в Европу. Это рекордный результат за последний отчетный период. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов страны.

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Кроме того, в результате операции полиция Испании задержала десять членов международной преступной группировки. Наркотики перевозили в доставленных из Парагвая контейнерах из-под риса.

Ранее гражданин США Роберт Вудлэнд-Романов был приговорен судом в Москве к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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Фото: пресс-служба ФТС России
ТЕГИ:ПроисшествияПолицияИспанияНаркотики

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