Реки Уй и Исеть вышли из берегов в Курганской области

Реки Исеть и Уй вышли из берегов на пойму в Курганской области, сообщает сайт Росгидромета.

Власти Минусинска призвали к эвакуации несколько улиц из-за паводка

При этом, по словам синоптиков, ситуация не изменится в ближайшие сутки.

«Уй, Исеть. Превышена отметка выхода воды на пойму. Превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться», — отметили специалисты.

Ранее резкое потепление привело к бурному таянию снега на территории Красноярского края. В результате в черте Минусинска вышла из берегов река Минусинка, вода размыла земляную насыпь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Забайкальского края
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