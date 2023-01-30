Рейсовый автобус врезался в историческое здание в Уфе
Авария с участием двух автобусов с пассажирами произошла в понедельник, 30 января в столице Башкирии. В результате ДТП один из них врезался в историческое здание особняка Якушевых, которое имеет статус объекта культурного наследия. Об этом сообщил руководитель республиканского управления ГИБДД Владимир Севастьянов.
Как уточнили в «Башавтотрансе», виновником ДТП стал водитель автобуса «Лотос». Он грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на перекрёсток на красный сигнал светофора.
При повороте произошло столкновение с автобусом марки «НефАЗ» на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского.
Один пострадавший пассажир госпитализирован. Всего за медицинской помощью, по словам водителя автобуса, обратились пять-шесть человек.
Между тем, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», актер Михаил Ефремов, получивший 7,5 года колонии из-за смертельного ДТП, на днях попросил заменить наказание на принудительные работы.
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