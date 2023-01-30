Рейсовый автобус врезался в историческое здание в Уфе

Авария с участием двух автобусов с пассажирами произошла в понедельник, 30 января в столице Башкирии. В результате ДТП один из них врезался в историческое здание особняка Якушевых, которое имеет статус объекта культурного наследия. Об этом сообщил руководитель республиканского управления ГИБДД Владимир Севастьянов.

Как уточнили в «Башавтотрансе», виновником ДТП стал водитель автобуса «Лотос». Он грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на перекрёсток на красный сигнал светофора.