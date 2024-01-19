Рейс Сургут — Москва совершил посадку в Перми из-за дебошира на борту
Летевший рейсом Сургут-Москва самолет экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщили в центральном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, 18 января борт летел из Сургута в столицу, однако в 20:05 (18:05 мск) приземлился в Большом Савино.
«Командир ... принял решение совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Тот грубо нарушал общественный порядок и выражал ... неуважение к обществу», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Посадка прошла штатно. Дебошира отправили на медосвидетельствование, проводится проверка.
Ранее самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, напоминает RT. Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Кемерово, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru