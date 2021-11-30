Рейс Нижневартовск-Минеральные Воды экстренно сел в Волгограде
Следовавший по маршруту Нижневартовск - Минеральные Воды пассажирский самолет вынужденно сел в аэропорту Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову.
Отмечается, что рейс авиакомпании «Азимут» в 07:53 по технической причине совершил вынужденную посадку в Волгограде. На борту находились 75 пассажиров, сообщает телеканал «360». Все они доставлены в здание терминала аэропорта.
По данным источника ТАСС в авиационных службах, во время полета у лайнера отказал второй двигатель. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
Как уточнили в пресс-службе авиакомпании «Азимут», пассажиров доставят в Минеральные Воды резервным бортом.
Ранее стало известно, что следовавший рейсом Санкт-Петербург-Наманган лайнер Airbus A320 экстренно сел в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде. Воздушное судно совершило посадку из-за рожавшей на борту пассажирки, напоминает «Свободная пресса».
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