Рейс Нижневартовск-Минеральные Воды экстренно сел в Волгограде

Отмечается, что рейс авиакомпании «Азимут» в 07:53 по технической причине совершил вынужденную посадку в Волгограде. На борту находились 75 пассажиров, сообщает телеканал «360». Все они доставлены в здание терминала аэропорта.

По данным источника ТАСС в авиационных службах, во время полета у лайнера отказал второй двигатель. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании «Азимут», пассажиров доставят в Минеральные Воды резервным бортом.

Ранее стало известно, что следовавший рейсом Санкт-Петербург-Наманган лайнер Airbus A320 экстренно сел в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде. Воздушное судно совершило посадку из-за рожавшей на борту пассажирки, напоминает «Свободная пресса».

