Рейс Нижневартовск-Минеральные Воды экстренно сел в Волгограде

Следовавший по маршруту Нижневартовск - Минеральные Воды пассажирский самолет вынужденно сел в аэропорту Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову.

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Отмечается, что рейс авиакомпании «Азимут» в 07:53 по технической причине совершил вынужденную посадку в Волгограде. На борту находились 75 пассажиров, сообщает телеканал «360». Все они доставлены в здание терминала аэропорта.

По данным источника ТАСС в авиационных службах, во время полета у лайнера отказал второй двигатель. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании «Азимут», пассажиров доставят в Минеральные Воды резервным бортом.

Ранее стало известно, что следовавший рейсом Санкт-Петербург-Наманган лайнер Airbus A320 экстренно сел в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде. Воздушное судно совершило посадку из-за рожавшей на борту пассажирки, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: avia2.ru
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетыВолгоград
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