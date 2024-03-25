Рейс Москва-Стамбул вынужденно сел в Волгограде
Летевший из Москвы в Стамбул самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за неадекватного поведения пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Голодову.
«Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU2130... совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10.33 по причине деструктивного поведения одного из пассажиров», — указала собеседница агентства.
По словам Голодовой, пассажира сняли с рейса и передали полицейским. Борт готовят к вылету в Стамбул.
Ранее самолет, летевший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за растрескивания лобового стекла, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru